Краткий пересказ от РИА ИИ Дидье Дешам установил рекорд по количеству выигранных матчей в финальных стадиях чемпионатов мира среди тренеров, одержав 17-ю победу на мундиалях.

Сборная Франции обыграла команду Швеции со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Возглавляющий сборную Франции Дидье Дешам установил рекорд по количеству выигранных матчей в финальных стадиях чемпионатов мира среди тренеров, сообщается на странице Международной федерации футбола (ФИФА) в соцсети X.

В ночь на среду сборная Франции обыграла команду Швеции со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира. Победа стала для Дешама 17-й на мундиалях.

По этому показателю он превзошел бывшего главного тренера сборной ФРГ Хельмута Шена, который работал с командой с 1956 по 1978 год. Французский специалист мог обновить рекорд в заключительном матче группового этапа против сборной Норвегии (4:1), однако пропустил встречу из-за смерти матери. При этом Дешам уступает Шену по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира: у француза 22 игры, у немецкого специалиста - 25.