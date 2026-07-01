Дешам установил тренерский рекорд на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дидье Дешам установил рекорд по количеству выигранных матчей в финальных стадиях чемпионатов мира среди тренеров, одержав 17-ю победу на мундиалях.
- Сборная Франции обыграла команду Швеции со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Возглавляющий сборную Франции Дидье Дешам установил рекорд по количеству выигранных матчей в финальных стадиях чемпионатов мира среди тренеров, сообщается на странице Международной федерации футбола (ФИФА) в соцсети X.
По этому показателю он превзошел бывшего главного тренера сборной ФРГ Хельмута Шена, который работал с командой с 1956 по 1978 год. Французский специалист мог обновить рекорд в заключительном матче группового этапа против сборной Норвегии (4:1), однако пропустил встречу из-за смерти матери. При этом Дешам уступает Шену по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира: у француза 22 игры, у немецкого специалиста - 25.
Дешаму 57 лет. Он возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2018 года в России, Лигу наций в сезоне-2020/21 и дошла до финала домашнего чемпионата Европы 2016 года, а также финала мирового первенства в Катаре. Ранее специалист объявил, что оставит пост после чемпионата мира 2026 года. По ходу тренерской карьеры Дешам также работал в "Марселе", "Монако" и туринском "Ювентусе".