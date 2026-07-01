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"Монреаль" подписал восьмилетний контракт с Демидовым - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Хоккей
 
19:14 01.07.2026 (обновлено: 19:21 01.07.2026)
"Монреаль" подписал восьмилетний контракт с Демидовым

"Монреаль" подписал восьмилетний контракт с российским хоккеистом Демидовым

© Соцсети "Монреаль Канадиенс"Иван Демидов
Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Соцсети "Монреаль Канадиенс"
Иван Демидов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий Иван Демидов подписал восьмилетний контракт с "Монреаль Канадиенс".
  • Средняя годовая зарплата хоккеиста по новому контракту составит 9,125 миллиона долларов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" подписал новый контракт с российским нападающим Иваном Демидовым, сообщил в соцсети Х сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Демидов, чей контракт новичка истек в конце сезона-2026/27, подписал восьмилетнее соглашение со средней годовой зарплатой 9,125 миллиона долларов.
Демидову 20 лет, он был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ 2024 года под общим пятым номером. В минувшем регулярном чемпионате россиянин стал лучшим бомбардиром и ассистентом среди новичков, набрав 62 очка (19 шайб + 43 передачи) в 82 матчах. Также Демидов набрал 9 очков (3+6) в 19 играх плей-офф.
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ХоккейСпортИван ДемидовМонреаль КанадиенсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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