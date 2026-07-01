"Монреаль" подписал восьмилетний контракт с Демидовым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий Иван Демидов подписал восьмилетний контракт с "Монреаль Канадиенс".
- Средняя годовая зарплата хоккеиста по новому контракту составит 9,125 миллиона долларов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" подписал новый контракт с российским нападающим Иваном Демидовым, сообщил в соцсети Х сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Демидов, чей контракт новичка истек в конце сезона-2026/27, подписал восьмилетнее соглашение со средней годовой зарплатой 9,125 миллиона долларов.
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