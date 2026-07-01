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В Дагестане частный детсад, где покусали ребенка, продолжит работу - РИА Новости, 01.07.2026
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23:38 01.07.2026
В Дагестане частный детсад, где покусали ребенка, продолжит работу

Частный детсад в Дагестане, в котором покусали ребенка, продолжает работу

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРазвивающие игрушки в детском саду
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Развивающие игрушки в детском саду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В частном детском саду в селе Петраковское в Дагестане годовалый малыш получил укусы в области спины и локтевого сустава.
  • Следственное управление СК России по Дагестану возбудило уголовное дело об оказании небезопасных услуг в детсаду.
  • Частный детский сад продолжает работу, руководство администрации района взяло на контроль разбирательство.
МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Частный детский сад в селе Петраковское в Дагестане, в котором покусали ребенка, продолжает работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Хасавюртовского района республики.
Во вторник в следственном управлении СК России по Дагестану сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг в частном детсаду в селе Петраковское Хасавюртовского района. По версии следствия, 25 июня годовалый малыш, находясь под присмотром работников дошкольного учреждения, получил укусы в области спины и локтевого сустава.
"Это частный детский сад, он продолжает работать", – сказал собеседник агентства.
Он заявил, что руководство администрации района взяло на контроль разбирательство в связи с произошедшим, будет оказано всестороннее содействие следственным органам.
Ранее мать пострадавшего ребенка рассказала РИА Новости, что малыша искусала девочка с его группы. При этом сотрудники детсада, по ее словам, не сообщили о произошедшем, и травмы она обнаружила уже дома.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанХасавюртовский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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