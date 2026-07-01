В Дагестане частный детсад, где покусали ребенка, продолжит работу

Краткий пересказ от РИА ИИ В частном детском саду в селе Петраковское в Дагестане годовалый малыш получил укусы в области спины и локтевого сустава.

Следственное управление СК России по Дагестану возбудило уголовное дело об оказании небезопасных услуг в детсаду.

Частный детский сад продолжает работу, руководство администрации района взяло на контроль разбирательство.

МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Частный детский сад в селе Петраковское в Дагестане, в котором покусали ребенка, продолжает работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Хасавюртовского района республики.

Во вторник в следственном управлении СК России по Дагестану сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг в частном детсаду в селе Петраковское Хасавюртовского района. По версии следствия, 25 июня годовалый малыш, находясь под присмотром работников дошкольного учреждения, получил укусы в области спины и локтевого сустава.

"Это частный детский сад, он продолжает работать", – сказал собеседник агентства.

Он заявил, что руководство администрации района взяло на контроль разбирательство в связи с произошедшим, будет оказано всестороннее содействие следственным органам.