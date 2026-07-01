Мать ребенка, которого покусали в Дагестане, рассказала о его состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ В частном детском саду в селе Петраковское Хасавюртовского района годовалый малыш получил укусы в области спины и локтевого сустава.

Мать ребенка рассказала, что это сделала девочка из группы, и отметила, что сейчас с малышом все хорошо.

МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Мать ребенка, которого покусали в частном детском саду в Дагестане, рассказала РИА Новости, что это сделала девочка из группы, а сейчас с малышом все хорошо.

Во вторник в следственном управлении СК России по Дагестану сообщили о возбуждении уголовного дело об оказании небезопасных услуг в частном детсаду в селе Петраковское Хасавюртовского района. По версии следствия, 25 июня годовалый малыш, находясь под присмотром работников учреждения, получил укусы в области спины и локтевого сустава.

"После двух недель посещения сада, несколько дней из которых он был дома, 25 июня мне вернули ребенка, который был весь искусан девочкой с его группы. При этом никто из сотрудников не объяснил, что произошло. Уже дома я обнаружила, в каком состоянии находится мой ребенок… уже все хорошо (с ним - ред.)", – рассказала мать.

Она заявила, что больше не отдаст ребенка в этот детсад.

Как во вторник подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах республики, работники дошкольного учреждения не сообщили родителям ребенка об укусах.