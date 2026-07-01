В Подмосковье в реке нашли тело актера из "Бригады" Высоковского

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Подмосковье нашли тело Александра Высоковского, сыгравшего в сериалах "Бригада" и "Бумер", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Артисту было 62 года. Широкую известность ему принесла роль Макса в сериале "Бригада". В "Бумере" он сыграл сотрудника полиции. Также он снимался в "Марше Турецкого", "Ундине" и Next.