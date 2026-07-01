В Подмосковье в реке нашли тело актера из "Бригады" Высоковского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В реке в Подмосковье нашли тело Александра Высоковского, известного по сериалам "Бригада" и "Бумер".
- Накануне актер отправился с сыном на рыбалку и пропал.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Подмосковье нашли тело Александра Высоковского, сыгравшего в сериалах "Бригада" и "Бумер", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Накануне актер отправился с сыном рыбачить на Оке. В какой-то момент он отошел проверить, есть ли улов, и не вернулся.
"Тело <...> было найдено в реке", — сказал собеседник агентства.
Артисту было 62 года. Широкую известность ему принесла роль Макса в сериале "Бригада". В "Бумере" он сыграл сотрудника полиции. Также он снимался в "Марше Турецкого", "Ундине" и Next.