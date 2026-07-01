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В Подмосковье в реке нашли тело актера из "Бригады" Высоковского - РИА Новости, 01.07.2026
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16:32 01.07.2026 (обновлено: 17:54 01.07.2026)
В Подмосковье в реке нашли тело актера из "Бригады" Высоковского

Тело актера Александра Высоковского нашли в реке в Подмосковье

© Фото : Александр Высоковский/ВКонтактеАлександр Высоковский
Александр Высоковский - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Александр Высоковский/ВКонтакте
Александр Высоковский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В реке в Подмосковье нашли тело Александра Высоковского, известного по сериалам "Бригада" и "Бумер".
  • Накануне актер отправился с сыном на рыбалку и пропал.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Подмосковье нашли тело Александра Высоковского, сыгравшего в сериалах "Бригада" и "Бумер", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Накануне актер отправился с сыном рыбачить на Оке. В какой-то момент он отошел проверить, есть ли улов, и не вернулся.
"Тело <...> было найдено в реке", — сказал собеседник агентства.
Артисту было 62 года. Широкую известность ему принесла роль Макса в сериале "Бригада". В "Бумере" он сыграл сотрудника полиции. Также он снимался в "Марше Турецкого", "Ундине" и Next.
 
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