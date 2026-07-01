Звезда сериала "Бригада" пропал в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Актер из сериала "Бригада" Александр Высоковский пропал в Подмосковье.
- Высоковский отправился на Оку в районе Пущинской косы вместе с 17-летним сыном, и в какой-то момент они разминулись.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Актер Александр Высоковский, известный по ролям в сериалах "Бригада" и "Марш Турецкого", пропал на рыбалке на реке Ока в Подмосковье, его ищут правоохранители и водолазы, сообщили РИА Новости в его семье.
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"Он пропал. Поехал на рыбалку с сыном вчера. Они рыбачили на Оке. Пошел посмотреть в воду есть ли улов и не вернулся. Был трезвый, просто проводил время с ребенком", — сказала родственница.
В семье добавили, что после безуспешных самостоятельных поисков сын вернулся домой и сообщил о случившемся родственникам.
По словам собеседницы агентства, к поискам артиста подключились правоохранительные органы и водолазы.
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"Сейчас обратились в правоохранительные органы, активно ищем его, с водолазами, до сих пор ничего не понимаю", — добавила она.
Александру Высоковскому 62 года. Широкую известность ему принесла роль Макса в сериале "Бригада". Также он снимался в фильме "Бумер", где сыграл сотрудника полиции, и в сериалах "Марш Турецкого", "Ундина" и Next.
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