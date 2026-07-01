Чернов заявил о желании вернуться в сборную России

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник самарских "Крыльев Советов" Никита Чернов в разговоре с РИА Новости заявил, что сделает все возможное, чтобы получить вызов в сборную России по футболу.

"Вызовут - хорошо. Не вызовут - будет несколько выходных, которые можно будет провести с семьей. Конечно, буду делать все возможное, посмотрим, что будет. Для вызова в сборную нужно играть и побеждать, быть как можно выше в таблице", - сказал Чернов.