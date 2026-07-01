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Чернов заявил о желании вернуться в сборную России - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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16:42 01.07.2026 (обновлено: 16:43 01.07.2026)
Чернов заявил о желании вернуться в сборную России

Футболист "Крыльев Советов" Чернов заявил о желании вернуться в сборную России

© официальная страница ФК "Крылья Советов" ВКонтактеНикита Чернов
Никита Чернов - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© официальная страница ФК "Крылья Советов" ВКонтакте
Никита Чернов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов заявил, что сделает все возможное, чтобы получить вызов в сборную России по футболу.
  • В активе Чернова два матча за сборную России, последний раз он получал вызов в национальную команду в июне 2024 года.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник самарских "Крыльев Советов" Никита Чернов в разговоре с РИА Новости заявил, что сделает все возможное, чтобы получить вызов в сборную России по футболу.
Чернову 30 лет. В его активе два матча за сборную России - в 2015 году защитник принял участие в играх против команд Белоруссии (4:2) и Австрии (0:1). В последний раз он получал вызов в национальную команду в июне 2024 года, но не вышел на поле в гостевой встрече со сборной Белоруссии (4:0).
"Вызовут - хорошо. Не вызовут - будет несколько выходных, которые можно будет провести с семьей. Конечно, буду делать все возможное, посмотрим, что будет. Для вызова в сборную нужно играть и побеждать, быть как можно выше в таблице", - сказал Чернов.
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