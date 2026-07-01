Вакцинация против гриппа может защитить от инфаркта, рассказал кардиолог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вакцинация против гриппа защищает от инфарктов, инсультов и внезапной смерти, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.
- Особенно вакцинация важна для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями и факторами риска, а также для пожилых людей.
- Грипп может приводить к развитию сердечно-сосудистых осложнений, способствуя образованию тромбов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вакцинация против гриппа является защитой от инфарктов, инсультов и внезапной смерти, рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, академик РАН Сергей Бойцов.
Пресс-конференция Сергея Бойцова, посвященная Всемирному дню кардиолога, прошла в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня".
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"Вакцинация против гриппа – это защита не только от гриппа, эта защита особенно касается лиц, уже имеющих доказанные сердечно-сосудистые заболевания или факторы риска, особенно это, конечно, касается пожилых - это защита от инфарктов, инсультов, внезапной смерти", - сказал Бойцов.
Он пояснил, что грипп приводит к развитию сердечно-сосудистых осложнений, при этом не обязательно, чтобы было поражено сердце.
"Грипп, вызывая системное воспаление в организме, способствует дестабилизации уже упомянутых бляшек и образованию тромбов", - сказал академик.