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Заплыв через Босфор, где участвовал Свечников, не пользуется былым спросом - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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07:52 01.07.2026
Заплыв через Босфор, где участвовал Свечников, не пользуется былым спросом

Заплыв через Босфор не пользуется спросом после гибели Свечникова

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВиды Стамбула
Виды Стамбула - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Регистрация на межконтинентальный заплыв через Босфор была открыта с задержкой в два месяца, а сроки регистрации для иностранных участников были продлены до 15 июля.
  • В этом году в правилах регистрации на заплыв появились новые пункты, в частности, к соревнованиям не допустят спортсменов без буя.
  • Семья погибшего в 2025 году во время заплыва через Босфор российского пловца Николая Свечникова призывала организаторов ввести правило о наличии буя.
СТАМБУЛ, 1 июл - РИА Новости. Межконтинентальный заплыв через Босфор, в ходе которого в 2025 году погиб российский пловец Николай Свечников, в этот раз не пользуется былым спросом, слоты для участников все еще доступны, хотя обычно они заканчиваются за несколько часов, выяснило РИА Новости.
Организаторы заплыва через Босфор с задержкой в два месяца в апреле открыли регистрацию участников. Как ранее выяснило РИА Новости, несколько сотен российских спортсменов собираются принять участие в межконтинентальном заплыве через Босфор, готовятся к покупке слотов, которые выделятся по квоте в 350 на страну.
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Как правило, слоты выкупают за несколько часов. Однако по состоянию на среду организаторы вновь продлили сроки регистрации – еще на две недели до 15 июля для иностранных участников, для турок регистрация завершена 21 июня.
Итоговый список участников заплыва опубликуют 20 июля, само соревнование состоится 23 августа.
В правилах регистрации на заплыв в этом году содержится несколько новых пунктов, в частности, к соревнованиям не допустят спортсменов без буя, а те, кто снимут его или не смогут использовать, будут дисквалифицированы. Как именно будет выглядеть буй в этом заплыве, пока не поясняется, но, как правило, речь идет о ярком объекте, нередко оранжевого цвета, помогающем четко выделять пловца в воде.
Семья Свечникова и представляющий ее интересы адвокат неоднократно отмечали, что наличие буя могло бы помочь в оперативных поисках пловца, и призывали организаторов ввести это правило.
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Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа 2025 года в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Исчезновение пловца заметили лишь спустя несколько часов. Впоследствии в Босфоре было найдено тело Свечникова.
Как ранее РИА Новости сообщил адвокат семьи Альперен Чакмак, родственники пловца подали в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.
Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и состоятся уже в 38-й раз.
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БосфорСтамбулТурцияНиколай СвечниковСпорт
 
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