Бобровский перешел в "Торонто"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли вратарь Сергей Бобровский на правах свободного агента перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мейпл Лифс", сообщает в соцсети X журналист Эллиотт Фридман.

Россиянин, которому в сентябре исполнится 38 лет, подписал контракт до 2029 года со средней зарплатой за сезон в размере 7 миллионов долларов.

Бобровский с 2019 года выступал за " Флориду Пантерз " и дважды завоевал с командой Кубок Стэнли (2024, 2025). Воспитанник новокузнецкого "Металлурга" также представлял в НХЛ "Филадельфию Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс". В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) во время локаута выступал за петербургский СКА. На его счету в НХЛ 806 матчей в регулярных чемпионатах и 456 побед, что является наилучшим показателем среди российских вратарей. Бобровский дважды становился обладателем приза лучшему вратарю сезона "Везина Трофи" (2013, 2017).