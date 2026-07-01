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Бобровский перешел в "Торонто" - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Хоккей
 
21:16 01.07.2026 (обновлено: 21:20 01.07.2026)
Бобровский перешел в "Торонто"

Сергей Бобровский перешел в "Торонто" на правах свободного агента

© Фото : Социальные сети "Флориды Пантерз"Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Социальные сети "Флориды Пантерз"
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли вратарь Сергей Бобровский на правах свободного агента перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мейпл Лифс", сообщает в соцсети X журналист Эллиотт Фридман.
Россиянин, которому в сентябре исполнится 38 лет, подписал контракт до 2029 года со средней зарплатой за сезон в размере 7 миллионов долларов.
Бобровский с 2019 года выступал за "Флориду Пантерз" и дважды завоевал с командой Кубок Стэнли (2024, 2025). Воспитанник новокузнецкого "Металлурга" также представлял в НХЛ "Филадельфию Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс". В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) во время локаута выступал за петербургский СКА. На его счету в НХЛ 806 матчей в регулярных чемпионатах и 456 побед, что является наилучшим показателем среди российских вратарей. Бобровский дважды становился обладателем приза лучшему вратарю сезона "Везина Трофи" (2013, 2017).
В составе сборной России Бобровский стал чемпионом мира 2014 года, а также завоевал серебро (2015) и бронзу (2016) мировых первенств.
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ХоккейФлорида ПантерзТоронто Мейпл ЛифсСергей БобровскийНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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