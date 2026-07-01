СМИ: DFB подозревается в незаконном распространении билетов на Евро-2024

Поводом для обыска послужило, в частности, расследование в отношении 66-летнего немца и 46-летнего француза. В компании-организаторе турнира, которая была совместно создана DFB и УЕФА, француз отвечал за связи с городами-организаторами и, как предполагается, приглашал руководителей местных "офисов Евро" на топ-матчи. В случае с 66-летним немцем речь шла, в частности, о полуфинальном матче Испания - Франция в Мюнхене. С учетом расходов на проезд и проживание, бывший сотрудник администрации Гельзенкирхена, как утверждается, получил финансовую выгоду в размере около 2400 евро. Ранее он уже попадал в поле зрение полиции по подозрению в мошенничестве и растрате, в его доме также планируется провести обыск.