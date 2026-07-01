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СМИ: DFB подозревается в незаконном распространении билетов на Евро-2024 - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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11:32 01.07.2026
СМИ: DFB подозревается в незаконном распространении билетов на Евро-2024

Bild: DFB подозревают в коррупции при распространении билетов на Евро-2024

© UEFAЛоготип ЕВРО-2024
Логотип ЕВРО-2024 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий футбольный союз (DFB) находится под следствием в связи с возможным незаконным распространением билетов на матчи чемпионата Европы 2024 года.
  • Следователи провели обыск в штаб-квартире DFB и проверяют администрации городов, принимавших матчи турнира.
  • Поводом для обыска послужило расследование в отношении 66-летнего немца и 46-летнего француза, подозреваемых в структурированном предоставлении преференций и взяточничестве.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Немецкий футбольный союз (DFB) находится под следствием в связи с возможным незаконным распространением билетов на матчи чемпионата Европы, который прошел в Германии летом 2024 года, сообщает Bild.
По информации источника, следователи в среду утром провели обыск в штаб-квартире DFB, также проверяются администрации городов, которые принимали матчи турнира.
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Отмечается, что речь идет о приглашениях в гостиницы и нескольких тысячах билетов, которые перед Евро-2024 могли быть незаконно распределены внутри организации среди привилегированных гостей. Существует подозрение в "структурированном предоставлении преференций", а также во взяточничестве. К делу могут быть причастны и сотрудники городских администраций по всей Германии.
Поводом для обыска послужило, в частности, расследование в отношении 66-летнего немца и 46-летнего француза. В компании-организаторе турнира, которая была совместно создана DFB и УЕФА, француз отвечал за связи с городами-организаторами и, как предполагается, приглашал руководителей местных "офисов Евро" на топ-матчи. В случае с 66-летним немцем речь шла, в частности, о полуфинальном матче Испания - Франция в Мюнхене. С учетом расходов на проезд и проживание, бывший сотрудник администрации Гельзенкирхена, как утверждается, получил финансовую выгоду в размере около 2400 евро. Ранее он уже попадал в поле зрение полиции по подозрению в мошенничестве и растрате, в его доме также планируется провести обыск.
Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В финальном матче сборная Испании со счетом 2:1 выиграла у команды Англии. Немцы уступили испанцам (1:2) на стадии четвертьфинала.
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