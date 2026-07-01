"Их никто не будет слушать": Бестемьянова отреагировала на заявление Литвы

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"Конечно, их никто не будет слушать. О чем вообще разговор? Если мы будем слушать каждого человека, который не совсем в себе, ни к чему хорошему это не приведет. Тем более, что совет ISU, когда принимал взвешенное решение, вероятно, предполагал, что будут какие-то противодействия. Они же не первый день работают. Именно поэтому они не пригласили (Александра) Кибалко на все эти совещания, чтобы никто не сказал, что было давление со стороны русского члена ISU", - сказала Бестемьянова.