"Их никто не будет слушать": Бестемьянова отреагировала на заявление Литвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что никто не будет слушать заявление Федерации фигурного катания Литвы против допуска российских и белорусских фигуристов к международным соревнованиям.
- Федерация фигурного катания Литвы высказала несогласие с решением ISU допустить российских фигуристов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
- Наталья Бестемьянова считает, что заявления Федерации фигурного катания Литвы не смогут повлиять на решение ISU.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что никто не будет слушать заявление Федерации фигурного катания Литвы против допуска российских и белорусских фигуристов к международным соревнованиям, так как Международный союз конькобежцев (ISU) принял взвешенное решение.
Федерация фигурного катания Литвы ранее высказала несогласие с решением ISU допустить российских фигуристов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Санкции против россиян и белорусов были введены ISU в 2022 году вскоре после начала СВО.
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"Конечно, их никто не будет слушать. О чем вообще разговор? Если мы будем слушать каждого человека, который не совсем в себе, ни к чему хорошему это не приведет. Тем более, что совет ISU, когда принимал взвешенное решение, вероятно, предполагал, что будут какие-то противодействия. Они же не первый день работают. Именно поэтому они не пригласили (Александра) Кибалко на все эти совещания, чтобы никто не сказал, что было давление со стороны русского члена ISU", - сказала Бестемьянова.
"Поэтому не думаю, что эти заявления могут на что-то повлиять. Люди высказываются и, наверное, отыгрывают какие-то вложения, которые в них сделаны. Они просто должны это делать, хотя многие из них даже так не думают", - добавила она.