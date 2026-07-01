Рейтинг@Mail.ru
"Их никто не будет слушать": Бестемьянова отреагировала на заявление Литвы - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:14 01.07.2026
"Их никто не будет слушать": Бестемьянова отреагировала на заявление Литвы

Бестемьянова о реакции Литвы: никто слушать не будет, ISU принял решение

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНаталья Бестемьянова
Наталья Бестемьянова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что никто не будет слушать заявление Федерации фигурного катания Литвы против допуска российских и белорусских фигуристов к международным соревнованиям.
  • Федерация фигурного катания Литвы высказала несогласие с решением ISU допустить российских фигуристов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
  • Наталья Бестемьянова считает, что заявления Федерации фигурного катания Литвы не смогут повлиять на решение ISU.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что никто не будет слушать заявление Федерации фигурного катания Литвы против допуска российских и белорусских фигуристов к международным соревнованиям, так как Международный союз конькобежцев (ISU) принял взвешенное решение.
Федерация фигурного катания Литвы ранее высказала несогласие с решением ISU допустить российских фигуристов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Санкции против россиян и белорусов были введены ISU в 2022 году вскоре после начала СВО.
«
"Конечно, их никто не будет слушать. О чем вообще разговор? Если мы будем слушать каждого человека, который не совсем в себе, ни к чему хорошему это не приведет. Тем более, что совет ISU, когда принимал взвешенное решение, вероятно, предполагал, что будут какие-то противодействия. Они же не первый день работают. Именно поэтому они не пригласили (Александра) Кибалко на все эти совещания, чтобы никто не сказал, что было давление со стороны русского члена ISU", - сказала Бестемьянова.
"Поэтому не думаю, что эти заявления могут на что-то повлиять. Люди высказываются и, наверное, отыгрывают какие-то вложения, которые в них сделаны. Они просто должны это делать, хотя многие из них даже так не думают", - добавила она.
Трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина участвует в творческой встрече, посвященной фильму Роднина, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Роднина заявила, что не может назвать вклад Литвы в фигурное катание
Вчера, 18:38
 
Фигурное катаниеМеждународный союз конькобежцев (ISU)Наталья Бестемьянова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    ДР Конго
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Бельгия
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    02.07 03:00
    США
    Босния и Герцеговина
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    Эквадор
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Б. в. д. Зандсхюлп
    64637
    06366
  • Теннис
    Завершен
    D. M. Aguilar
    Д. Медведев
    6352
    3676
  • Теннис
    Завершен
    Д. Парри
    А. Калинская
    466
    637
  • Теннис
    Завершен
    Б. Крейчикова
    М. Андреева
    476
    654
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    L. Tararudee
    77
    55
  • Футбол
    02.07 22:00
    Испания
    Австрия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала