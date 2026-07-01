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Бестемьянова не увидела негатив в уходе Александра Плющенко в Азербайджан - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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18:12 01.07.2026 (обновлено: 18:16 01.07.2026)
Бестемьянова не увидела негатив в уходе Александра Плющенко в Азербайджан

Бестемьянова о переходе Александра Плющенко в Азербайджан: словил свой хайп

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНаталья Бестемьянова
Наталья Бестемьянова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Наталья Бестемьянова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Плющенко получил официальное разрешение от Международного союза конькобежцев (ISU) выступать за Азербайджан на международной арене.
  • Наталья Бестемьянова считает, что Плющенко достиг своей цели — словил хайп.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, комментируя переход Александра Плющенко в Азербайджан, отметила, что он словил хайп, на который рассчитывал.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Плющенко получил от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение выступать за Азербайджан на международной арене.
"Честно, не вижу никакого негатива по отношению к этой ситуации. Люди обсуждают, он словил свой хайп, то, что они и хотели. Они же всегда хотят его поймать. Так что, мне кажется, они сделали то, что хотели. Если бы они планировали спокойно перейти в Азербайджан, тихонечко бы все сделали. А так как они все это громко анонсировали, значит, получили то, что хотели, и все достигли своей цели", - сказала Бестемьянова РИА Новости.
Александр Плющенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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