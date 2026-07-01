Бестемьянова не увидела негатив в уходе Александра Плющенко в Азербайджан

"Честно, не вижу никакого негатива по отношению к этой ситуации. Люди обсуждают, он словил свой хайп, то, что они и хотели. Они же всегда хотят его поймать. Так что, мне кажется, они сделали то, что хотели. Если бы они планировали спокойно перейти в Азербайджан, тихонечко бы все сделали. А так как они все это громко анонсировали, значит, получили то, что хотели, и все достигли своей цели", - сказала Бестемьянова РИА Новости.