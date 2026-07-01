Российские батутисты отказались от участия в этапе Кубке мира в Португалии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от выступления в четвертом этапе Кубка мира в Португалии.
- Отказ связан с тем, что португальские власти не позволили российским спортсменам выступать с национальной символикой.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от выступления в четвертом этапе Кубка мира в Португалии из-за позиции властей страны по допуску российских спортсменов с национальной символикой, сообщается в Telegram-канале Федерации гимнастики России.
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"Мы готовились к Кубку мира в Португалии. Но организаторы соревнований сообщили, что из-за позиции португальских властей не смогут обеспечить участие сборной России с национальной символикой. Нам предложили выступить только в статусе нейтральных спортсменов. Учитывая, что решение World Gymnastics не исполняется, поэтому сборная отказалась от участия в турнире", - заявил главный тренер сборной по прыжкам на батуте Алексей Рыжков.
Соревнования состоятся 4–5 июля в португальской Коимбре. Ранее по той же причине сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Клуж-Напоке (Румыния).
Федерация гимнастики России связывает данное требование организаторов с позицией, изложенной Европейской комиссией в документе для Совета ЕС, согласно которому участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в Европе должно рассматриваться только на строгих нейтральных условиях.
"Позиция Совета ЕС нарушает решение и устав World Gymnastics и принципы Олимпийской хартии. Федерация гимнастики России считает, что в сложившейся ситуации речь идет не только об участии в отдельных турнирах, но и о способности международного спортивного сообщества отстаивать собственные принципы и обеспечивать исполнение своих же решений", - отмечается в заявлении ФГР.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics, который отмечал, что его решение должно быть ратифицировано на внеочередном заседании генассамблеи 29 июня. Позднее 11 федераций обратились к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой. В понедельник Украинская федерация гимнастики сообщила, что организации удалось отложить решение European Gymnastics по символике России.