Спортсмены сборной России по прыжкам на батуте с бронзовыми медалями чемпионата мира

Российские батутисты отказались от участия в этапе Кубке мира в Португалии

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от выступления в четвертом этапе Кубка мира в Португалии.

Отказ связан с тем, что португальские власти не позволили российским спортсменам выступать с национальной символикой.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от выступления в четвертом этапе Кубка мира в Португалии из-за позиции властей страны по допуску российских спортсменов с национальной символикой, сообщается в Telegram-канале Федерации гимнастики России.

« "Мы готовились к Кубку мира в Португалии. Но организаторы соревнований сообщили, что из-за позиции португальских властей не смогут обеспечить участие сборной России с национальной символикой. Нам предложили выступить только в статусе нейтральных спортсменов. Учитывая, что решение World Gymnastics не исполняется, поэтому сборная отказалась от участия в турнире", - заявил главный тренер сборной по прыжкам на батуте Алексей Рыжков.

Соревнования состоятся 4–5 июля в португальской Коимбре. Ранее по той же причине сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Клуж-Напоке (Румыния).

Федерация гимнастики России связывает данное требование организаторов с позицией, изложенной Европейской комиссией в документе для Совета ЕС, согласно которому участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в Европе должно рассматриваться только на строгих нейтральных условиях.

"Позиция Совета ЕС нарушает решение и устав World Gymnastics и принципы Олимпийской хартии. Федерация гимнастики России считает, что в сложившейся ситуации речь идет не только об участии в отдельных турнирах, но и о способности международного спортивного сообщества отстаивать собственные принципы и обеспечивать исполнение своих же решений", - отмечается в заявлении ФГР.