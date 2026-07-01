"Атлетико" продлил контракт с Коке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мадридский "Атлетико" продлил контракт с полузащитником Коке.
- Новое соглашение с Коке рассчитано до 30 июня 2027 года.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" продлил контракт с полузащитником Коке, сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок действия соглашения с Коке рассчитан до 30 июня 2027 года. В минувшем сезоне полузащитник провел за клуб 56 матчей в различных турнирах и забил два гола.
Коке 34 года. Воспитанник "Атлетико" дебютировал за взрослую команду в сентябре 2009 года. С того момента он провел за клуб 740 матчей, что является рекордом, забил 50 голов и отдал 122 голевые передачи. Вместе с "матрасниками" испанец выиграл два титула Ла Лиги, Кубок Испании, две Лиги Европы, два Суперкубка УЕФА и Суперкубок Испании.
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