Дубль Кейна помог сборной Англии обыграть команду ДР Конго на ЧМ-2026

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сборная Англии обыграла команду ДР Конго в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча в Атланте (США) завершилась волевой победой родоначальников футбола со счетом 2:1. В составе сборной Англии два мяча забил Гарри Кейн (75-я и 86-я минуты). У команды ДР Конго голом отметился Бриан Сипенга (7).

Кейн с 13 забитыми мячами является лучшим бомбардиром сборной Англии на мировых первенствах. Всего в его активе 84 гола в 118 матчах за команду, что также является национальным рекордом.