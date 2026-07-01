Дубль Кейна помог сборной Англии обыграть команду ДР Конго на ЧМ-2026

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сборная Англии обыграла команду ДР Конго в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча в Атланте (США) завершилась волевой победой родоначальников футбола со счетом 2:1. В составе сборной Англии два мяча забил Гарри Кейн (75-я и 86-я минуты). У команды ДР Конго голом отметился Бриан Сипенга (7).
01 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
75’ • Гарри Кейн
86’ • Гарри Кейн
07’ • Бриан Сипенга
Кейн с 13 забитыми мячами является лучшим бомбардиром сборной Англии на мировых первенствах. Всего в его активе 84 гола в 118 матчах за команду, что также является национальным рекордом.
В 1/8 финала англичане 5 июля в Мехико сыграют с хозяевами турнира мексиканцами. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.