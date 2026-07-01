Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева не сдержала слез после поражения во втором круге Уимблдона - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:27 01.07.2026
Мирра Андреева не сдержала слез после поражения во втором круге Уимблдона

Мирра Андреева расплакалась после вылета во втором круге Уимблдона

© Фото : Соцсети АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Соцсети Андреевой
Мирра Андреева. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева проиграла во втором раунде Уимблдона чешке Барборе Крейчиковой.
  • После поражения россиянка не смогла сдержать слез на пресс-конференции.
  • Андреева сообщила, что ей понадобится время, чтобы справиться с эмоциями, и что после этого она вернется к тренировкам на хардовых кортах.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева не смогла сдержать слез на пресс-конференции после поражения во втором раунде Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
В среду Андреева проиграла во втором круге чешке Барборе Крейчиковой (6:4, 5:7, 4:6), которая идет 38-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Андреева - победительница последнего "Ролан Гаррос".
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Теннисистка Александрова вышла в третий раунд Уимблдонского турнира
Вчера, 21:51
"Мне было очень тяжело, она хорошо играла. Я чувствовала, что у меня были шансы и возможности, но все сложилось не в мою пользу. Поэтому сегодня она победила. Конечно, мне понадобится пара дней, чтобы справиться с эмоциями", - приводит слова Андреевой с пресс-конференции The Tennis Letter в соцсети Х, отмечая, что теннисистка заплакала после этих слов.
"Извините. Это займет некоторое время. Может быть, пару дней. Потом я вернусь к тренировкам на хардовых кортах. Я не знаю, где будут следующие турниры. Мне еще нужно поговорить со своей командой, чтобы узнать, где я буду играть дальше", - добавила она.
Серена Уильямс - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона
Вчера, 00:09
 
ТеннисСпортМирра АндрееваБарбора КрейчиковаЖенская теннисная ассоциация (WTA)Уимблдон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    ДР Конго
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Бельгия
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    02.07 03:00
    США
    Босния и Герцеговина
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    Эквадор
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Б. в. д. Зандсхюлп
    64637
    06366
  • Теннис
    Завершен
    D. M. Aguilar
    Д. Медведев
    6352
    3676
  • Теннис
    Завершен
    Д. Парри
    А. Калинская
    466
    637
  • Теннис
    Завершен
    Б. Крейчикова
    М. Андреева
    476
    654
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    L. Tararudee
    77
    55
  • Футбол
    02.07 22:00
    Испания
    Австрия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала