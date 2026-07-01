Мирра Андреева не сдержала слез после поражения во втором круге Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева проиграла во втором раунде Уимблдона чешке Барборе Крейчиковой.
- После поражения россиянка не смогла сдержать слез на пресс-конференции.
- Андреева сообщила, что ей понадобится время, чтобы справиться с эмоциями, и что после этого она вернется к тренировкам на хардовых кортах.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева не смогла сдержать слез на пресс-конференции после поражения во втором раунде Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
В среду Андреева проиграла во втором круге чешке Барборе Крейчиковой (6:4, 5:7, 4:6), которая идет 38-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Андреева - победительница последнего "Ролан Гаррос".
"Мне было очень тяжело, она хорошо играла. Я чувствовала, что у меня были шансы и возможности, но все сложилось не в мою пользу. Поэтому сегодня она победила. Конечно, мне понадобится пара дней, чтобы справиться с эмоциями", - приводит слова Андреевой с пресс-конференции The Tennis Letter в соцсети Х, отмечая, что теннисистка заплакала после этих слов.
"Извините. Это займет некоторое время. Может быть, пару дней. Потом я вернусь к тренировкам на хардовых кортах. Я не знаю, где будут следующие турниры. Мне еще нужно поговорить со своей командой, чтобы узнать, где я буду играть дальше", - добавила она.