Мирра Андреева не сдержала слез после поражения во втором круге Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Мирра Андреева проиграла во втором раунде Уимблдона чешке Барборе Крейчиковой.

После поражения россиянка не смогла сдержать слез на пресс-конференции.

Андреева сообщила, что ей понадобится время, чтобы справиться с эмоциями, и что после этого она вернется к тренировкам на хардовых кортах.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева не смогла сдержать слез на пресс-конференции после поражения во втором раунде Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

В среду Андреева проиграла во втором круге чешке Барборе Крейчиковой (6:4, 5:7, 4:6), которая идет 38-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Андреева - победительница последнего "Ролан Гаррос".

"Мне было очень тяжело, она хорошо играла. Я чувствовала, что у меня были шансы и возможности, но все сложилось не в мою пользу. Поэтому сегодня она победила. Конечно, мне понадобится пара дней, чтобы справиться с эмоциями", - приводит слова Андреевой с пресс-конференции The Tennis Letter в соцсети Х, отмечая, что теннисистка заплакала после этих слов.