Пятая ракетка мира Андреева проиграла Крейчиковой во втором круге Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская теннисистка Мирра Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой во втором круге Уимблдона.

В третьем круге турнира Большого шлема Крейчикова встретится с соотечественницей Николой Бартунковой.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу чешки, которая идет 38-й в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева является пятой ракеткой мира и была посеяна на турнире под соответствующим номером. Теннисистки провели на корте 2 часа 47 минут.

В третьем круге третьего в сезоне турнира Большого шлема Крейчикова встретится с соотечественницей Николой Бартунковой, которая обыграла еще одну чешку Каролину Синякову (32-й номер посева) со счетом 6:4, 6:4.