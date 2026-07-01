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Алиев прокомментировал нормализацию отношений с Арменией - РИА Новости, 01.07.2026
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19:03 01.07.2026
Алиев прокомментировал нормализацию отношений с Арменией

Алиев: нормализация отношений между Баку и Ереваном проходит успешно

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ильхам Алиев заявил о успешном процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
БАКУ, 1 июл - РИА Новости. Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией проходит успешно, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на пресс-конференции после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Мы широко обсудили вопросы региональной безопасности, в частности процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, который проходит успешно", - сказал Алиев на пресс-конференции в Баку.
В августе 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
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