Аленичев заявил, что уровень РПЛ деградировал

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"Уровень нашего чемпионата стал послабее, чем был пять-десять лет назад, когда у нас были Халки, Промесы, Витсели и Малкомы. Сейчас иностранцев такого калибра, как я назвал, раз-два и обчелся. Кордобу можно назвать, да Барко. Тот же Дуглас Сантос, который сейчас в сборной Бразилии. Их единицы, мы должны это признать", - сказал Аленичев.