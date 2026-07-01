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Аленичев заявил, что уровень РПЛ деградировал - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Аленичев заявил, что уровень РПЛ деградировал

Аленичев заявил, что уровень РПЛ за последние годы деградировал

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичев - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) стал ниже за последние несколько лет.
  • Действующим победителем чемпионата страны является петербургский «Зенит», который выигрывал турнир семь раз за последние восемь лет.
  • Аленичев отметил, что сейчас в РПЛ мало иностранцев такого же высокого уровня, как Халк, Промес, Витсель и Малком.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев в разговоре с РИА Новости отметил, что за последние несколько лет уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) стал ниже.
Действующим победителем чемпионата страны является петербургский "Зенит", который выигрывал турнир семь раз за последние восемь лет.
«
"Уровень нашего чемпионата стал послабее, чем был пять-десять лет назад, когда у нас были Халки, Промесы, Витсели и Малкомы. Сейчас иностранцев такого калибра, как я назвал, раз-два и обчелся. Кордобу можно назвать, да Барко. Тот же Дуглас Сантос, который сейчас в сборной Бразилии. Их единицы, мы должны это признать", - сказал Аленичев.
"Наш чемпионат не стал сильнее, мое мнение - он немного деградировал, несмотря на то, что некоторые говорят о росте зрелищности, посещаемости и интриги. В плане конкурентоспособности - не очень", - отметил собеседник агентства.
Первый тур нового розыгрыша РПЛ запланирован на 24-27 июля.
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