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Сельдевые акулы в Приморье не опасны для купающихся, рассказал ученый - РИА Новости, 01.07.2026
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Наука
 
13:53 01.07.2026 (обновлено: 13:54 01.07.2026)
Сельдевые акулы в Приморье не опасны для купающихся, рассказал ученый

Долганов: сельдевые акулы, сопровождающие косяки рыб, не опасны для купающихся

© Fotolia / stephan kerkhofsАкула
Акула - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Fotolia / stephan kerkhofs
Акула. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доктор биологических наук Владимир Долганов сообщил, что сельдевые акулы, сопровождающие косяки рыб, не представляют опасности для купающихся людей.
  • Они не проявляют агрессии по отношению к людям.
  • Долганов отметил, что сельдевые акулы достаточно пугливы и сами отплывут от людей, так как занимаются своим делом — питаются.
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Сельдевые акулы, сопровождающие косяки рыб, не представляют опасности для купающихся людей, сообщил доктор биологических наук, ведущий сотрудник лаборатории ихтиологии Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) ДВО РАН Владимир Долганов.
В Telegram-канале научного центра размещено снятое в районе морской биологической станции "Запад" ННЦМБ видео, на котором над водой виден плавник акулы. В сопровождающем публикацию тексте со ссылкой на Долганова говорится, что это, скорее всего, сельдевая акула.
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В сообщении отмечается, что эти акулы в заливе Петра Великого и в Японском море почти всегда сопровождают крупные косяки рыб, кальмаров и анчоусов, и такой еды хищникам будет достаточно.
«
"Как купались, так и купайтесь, эти акулы сами не полезут ни к кому, они занимаются своим делом — питаются. Они достаточно пугливы и отплывут сами", – приводятся в сообщении слова Долганова.
В сообщении уточняется, что, судя по этому видео, а также ранее распространявшимся, нет ни единого признака того, что каким-то образом акулы проявляют агрессию по отношению к людям.
В ННЦМБ ДВО РАН обратили внимание, что сельдевых акул зачастую по незнанию просто причисляют к акулам мако или могут перепутать с большими белыми акулами, при этом, несмотря на грозный вид, достоверно не зарегистрировано ни одного случая нападения этого хищника на человека.
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