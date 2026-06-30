Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема из "Альянса свободы" назвал решение Урсулы фон дер Ляйен о финансовой поддержке Украины войной против России.
- Глава Евросовета Антониу Кошта заявил об окончательном утверждении кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансовой поддержке Украины войной против России.
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"Президент-воин Урсула фон дер Ляйен больше не скрывает, что ЕС ведет войну против России. На эти деньги, залитые кровью, в России гибнут дети. В общей сложности еще 6 миллиардов будут потрачены на закупку беспилотников для Украины. Момент, когда Россия нанесет ответный удар по Европе, приближается. Это опасное время для Европы! Мы в руках глупых лидеров!" — написал он в соцсети Х.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны Москвы. В МИД не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.