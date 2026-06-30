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"Президент-воин Урсула фон дер Ляйен больше не скрывает, что ЕС ведет войну против России. На эти деньги, залитые кровью, в России гибнут дети. В общей сложности еще 6 миллиардов будут потрачены на закупку беспилотников для Украины. Момент, когда Россия нанесет ответный удар по Европе, приближается. Это опасное время для Европы! Мы в руках глупых лидеров!" — написал он в соцсети Х.