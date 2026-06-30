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"Яндекс" сообщил о временных трудностях с доступом к некоторым сервисам - РИА Новости, 30.06.2026
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13:48 30.06.2026 (обновлено: 13:54 30.06.2026)
"Яндекс" сообщил о временных трудностях с доступом к некоторым сервисам

"Яндекс": возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У ряда пользователей возникли временные трудности с доступом к некоторым сервисам «Яндекса».
  • За последние сутки Detector404 зафиксировал 1,2 тысячи жалоб на работу сервисов «Яндекса», больше всего — из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Яндекс" сообщил РИА Новости, что у ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам, ведется работа по восстановлению.
"У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", - сообщили в компании.
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Ранее во вторник пользователи "Яндекса" стали сообщать о плохой работе сервисов "Яндекса" - согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, за последние сутки насчитывается 1,2 тысячи жалоб. Больше всего - из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей.
Так, россияне жалуются на плохую работу "Яндекс Музыки", "Кинопоиска", "Алисы" и "Яндекс Почты", а также на поисковую систему.
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