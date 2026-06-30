"Яндекс" сообщил о временных трудностях с доступом к некоторым сервисам

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Яндекс" сообщил РИА Новости, что у ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам, ведется работа по восстановлению.

Так, россияне жалуются на плохую работу "Яндекс Музыки", "Кинопоиска", "Алисы" и "Яндекс Почты", а также на поисковую систему.