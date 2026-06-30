Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв.
- В части Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Кривом Роге прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в части Днепропетровской области.
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