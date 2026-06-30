Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли более 455 военных, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 455 военных, сообщило Минобороны РФ.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка Днепропетровской области, Новоукраинка, Новое Поле, Любицкое и Тимошевка Запорожской области.
"Противник потерял свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18