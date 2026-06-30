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Версия об оккультном характере убийства омского студента не рассматривается - РИА Новости, 30.06.2026
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06:18 30.06.2026
Версия об оккультном характере убийства омского студента не рассматривается

СК: версия об оккультном характере убийства омского студента не рассматривается

© Фото : соцсетиАлександр Трипутень
Александр Трипутень - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : соцсети
Александр Трипутень. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи сообщили, что версия об оккультном убийстве студента-историка в Омске не рассматривается.
ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Версия об оккультном убийстве 20-летнего омского студента-историка не рассматривается следователями, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Мать студента одного из омских вузов 21 июня сообщила в полицию о пропаже сына. Позже полицейские на пустыре нашли тело молодого человека с признаками насильственной смерти. Задержаны семь человек в возрасте 22-24 лет, среди которых две девушки. Версий произошедшего множество, в том числе и заказное убийство, но в соцсетях и ряде СМИ появилась информация об оккультном характере убийства молодого человека.
"На данный момент проводятся следственные действия. Версий произошедшего несколько. Но точно не оккультный мотив, эта версия не рассматривается", - сообщили РИА Новости.
Подозреваемые специально приехали в Омск для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Ранее они не были знакомы и познакомились друг с другом в интернете. Четверо их них были арестованы на два месяца, двое еще ожидают суда. Расследование продолжается.
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