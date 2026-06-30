Версия об оккультном характере убийства омского студента не рассматривается

Мать студента одного из омских вузов 21 июня сообщила в полицию о пропаже сына. Позже полицейские на пустыре нашли тело молодого человека с признаками насильственной смерти. Задержаны семь человек в возрасте 22-24 лет, среди которых две девушки. Версий произошедшего множество, в том числе и заказное убийство, но в соцсетях и ряде СМИ появилась информация об оккультном характере убийства молодого человека.