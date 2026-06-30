Приезд российских фигуристов станет счастьем для Запада, считает Васильев

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить россиян к участию в международных соревнованиях откроет для многих иностранных болельщиков высокий уровень мастерства представителей российской школы фигурного катания, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

ISU во вторник сообщил о допуске российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе с сезона-2026/27.