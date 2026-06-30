Приезд российских фигуристов станет счастьем для Запада, считает Васильев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе с сезона 2026/27.
- Российские фигуристы были отстранены от международных соревнований с 2022 года.
- Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что решение ISU позволит иностранным болельщикам увидеть высокий уровень мастерства российских фигуристов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить россиян к участию в международных соревнованиях откроет для многих иностранных болельщиков высокий уровень мастерства представителей российской школы фигурного катания, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
ISU во вторник сообщил о допуске российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
"Это очень важное решение для наших фигуристов. Ведь с 2022 года они были отстранены, и это очень приятная новость для спортсменов, тренеров и болельщиков. И теперь наши ребята и девушки выйдут на международную арену и будут показывать свой высочайший уровень мастерства. Я думаю, что от этого, прежде всего, выиграют болельщики и мировое фигурное катание. Потому что увидеть такой класс, который демонстрируют наши спортсмены, будет за счастье для западных обывателей", - сказал Васильев.
Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU с марта 2022 года. Организация сделала исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Италии, однако то решение не распространялось за пределы квалификационных стартов.
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