Валуев рассказал о попытке Запада разрушить российский спорт

"У нас с западными странами никогда не будет толковых и внятных отношений. Все они сбросили маски. В отношениях с СССР они были вынуждены носить их из-за той силы, которую представляла наша родина. Им тогда действительно было опасно, грубо говоря, рыпаться. А сейчас они чувствуют, что уже могут себе это позволить. И пока это так, они будут это делать. Поймите, все эти недопуски, нейтральный статус, снятие санкций, отказ в выдаче нашим спортсменам виз и так далее - все это звенья одной цепи И пока мы с ними воюем, не будет ничего хорошего и в сфере спорта. И все эти проблески с допусками - временные истории. Мы все никак не можем убедить себя в том, что Россия находится в состоянии войны с огромным, чуждым и враждебным миром. С тем миром, который ходил на нас войнами из века в век", - сказал Валуев.