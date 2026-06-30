Валуев рассказал о попытке Запада разрушить российский спорт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Валуев заявил, что спорт является важной частью политической борьбы западных стран с целью разрушить Россию.
- Он считает, что ситуация с допуском отечественных атлетов к международным стартам носит временный характер.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-чемпион мира по профессиональному боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что спорт является важной частью политической борьбы западных стран с целью разрушить Россию, а ситуация с допуском отечественных атлетов к международным стартам носит временный характер.
Международный союз конькобежцев (ISU) во вторник сообщил о допуске российских фигуристов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе с сезона-2026/27. После начала СВО в 2022 году международные федерации по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) ввели санкции, запретив россиянам участвовать в международных турнирах.
"У нас с западными странами никогда не будет толковых и внятных отношений. Все они сбросили маски. В отношениях с СССР они были вынуждены носить их из-за той силы, которую представляла наша родина. Им тогда действительно было опасно, грубо говоря, рыпаться. А сейчас они чувствуют, что уже могут себе это позволить. И пока это так, они будут это делать. Поймите, все эти недопуски, нейтральный статус, снятие санкций, отказ в выдаче нашим спортсменам виз и так далее - все это звенья одной цепи И пока мы с ними воюем, не будет ничего хорошего и в сфере спорта. И все эти проблески с допусками - временные истории. Мы все никак не можем убедить себя в том, что Россия находится в состоянии войны с огромным, чуждым и враждебным миром. С тем миром, который ходил на нас войнами из века в век", - сказал Валуев.
"Нас хотят разрушать, а спорт - это та важная идеологическая часть, посредством которой наше государство хотят разрушить изнутри. Через влияние на спорт, ведь многие в нашей стране мечтают стать чемпионами и прославиться на весь мир. Это хорошие амбиции. А со стороны Запада делается все, чтобы эти люди или уезжали из страны, или становились внутренними врагами. Для этого все делается, и наши люди должны понимать, чем вызваны такие качельные решения в спорте. Шаг вперед и два шага назад. Это не отменяет борьбы, в том числе и политической, на ниве спорта. Да, необходимо продолжать бороться за наши права и подавать в суды. Но это будет продолжаться до тех пор, пока или мы не победим, или они. Третьего варианта не будет", - отметил собеседник агентства.