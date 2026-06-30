"Воюем с этим миром": Валуев назвал издевательским допуск ISU без флага

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что не стоит возлагать излишние надежды на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов к участию в соревнованиях на мировой арене, поскольку политика западных стран имеет мало отношения к приверженности спортивным ценностям.

"Все сейчас идет на уровне издевательств и противоречит всем базовым ценностям, таким, например, что спорт находится вне политики. И Олимпийская хартия, если речь идет об Олимпиаде, тоже используется на ниве несоблюдения вообще всего того, что относится к спорту. Это все против спорта - то, что испытывает наша страна со стороны международных федераций и Международного олимпийского комитета в частности. Поэтому хватит обольщаться", - подчеркнул собеседник агентства.