Краткий пересказ от РИА ИИ
- ISU сообщил о допуске российских фигуристов к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
- Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU с марта 2022 года, исключение делалось только в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026.
- Николай Валуев считает, что решение ISU имеет мало отношения к приверженности спортивным ценностям и связано с политической обстановкой.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что не стоит возлагать излишние надежды на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов к участию в соревнованиях на мировой арене, поскольку политика западных стран имеет мало отношения к приверженности спортивным ценностям.
ISU во вторник сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27. Российские и белорусские спортсмены были отстранены организацией с марта 2022 года. ISU сделал исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Италии, однако то решение не распространялось за пределы квалификационных стартов.
"Не надо обольщаться на этот счет. Не надо обольщаться по поводу Анкориджа и точно так же не надо обольщаться по поводу каких-то временных прорывов. Мы очень хотим, чтобы они были навсегда, как это было несколько лет назад. Но пока мы противостоим всей этой западной неомодели, будут такие качели в спорте. Потому что спорт - это флаг, флаг - это гимн, а гимн - это страна, это символика России, это дух страны. И в спорте без него никак не обойтись. И пока мы воюем с этим миром, те страны готовы к войне и на ниве спорта в том числе. Они готовы к санкциям, ограничениям, недопускам. И вот эти все качельные моменты - допустили, не допустили - будут продолжаться до того времени, пока у нас идут военные действия", - сказал Валуев.
"Все сейчас идет на уровне издевательств и противоречит всем базовым ценностям, таким, например, что спорт находится вне политики. И Олимпийская хартия, если речь идет об Олимпиаде, тоже используется на ниве несоблюдения вообще всего того, что относится к спорту. Это все против спорта - то, что испытывает наша страна со стороны международных федераций и Международного олимпийского комитета в частности. Поэтому хватит обольщаться", - подчеркнул собеседник агентства.