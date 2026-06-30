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"Будет только хуже". Выпад Зеленского в адрес России возмутил Запад - РИА Новости, 30.06.2026
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15:45 30.06.2026 (обновлено: 15:50 30.06.2026)
"Будет только хуже". Выпад Зеленского в адрес России возмутил Запад

Lidovky: Запад закрывает глаза на системные проблемы Украины

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западные лидеры проигнорировали недавнее решение Владимира Зеленского в отношении русского языка на Украине, пишет Lidovky.
  • Как пишет издание, они готовы игнорировать и то, что украинские ультраправые все больше влияют на власть, так как им выгодно продолжение конфликта.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Западные лидеры проигнорировали недавнее решение Владимира Зеленского в отношении русского языка на Украине, пишет Lidovky.
"Владимир Зеленский подписал закон о прекращении защиты русского языка. Тем самым он официально положил конец норме из ратифицированной Киевом Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую уже давно никто не соблюдал. Однако это, как и многие другие неприглядные действия Украины, не обеспокоило свободомыслящие страны Старого Света", — говорится в публикации.
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Отмечается, что практически сразу после этого шага был запущен процесс подготовки этой восточноевропейской страны к вступлению в Европейский союз. Как пишет издание, западные лидеры готовы игнорировать и то, что украинские ультраправые все больше влияют на власть, так как им выгодно продолжение конфликта.
"И вот, несмотря на всю военную, финансовую, разведывательную и пропагандистскую помощь союзников, ситуация на воюющей Украине продолжает ухудшаться, а авторитет местных коррумпированных руководителей — слабеть. Они все более открыто опираются на воинственных правых радикалов", — резюмируется в статье.
В начале июня спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала этот шаг неонацизмом в действии.
После госпереворота в 2014-м власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВерховная Рада УкраиныРуслан СтефанчукВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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