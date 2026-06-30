Краткий пересказ от РИА ИИ Западные лидеры проигнорировали недавнее решение Владимира Зеленского в отношении русского языка на Украине, пишет Lidovky.

Как пишет издание, они готовы игнорировать и то, что украинские ультраправые все больше влияют на власть, так как им выгодно продолжение конфликта.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Западные лидеры проигнорировали недавнее решение Владимира Зеленского в отношении русского языка на Украине, пишет Западные лидеры проигнорировали недавнее решение Владимира Зеленского в отношении русского языка на Украине, пишет Lidovky.

Владимир Зеленский подписал закон о прекращении защиты русского языка. Тем самым он официально положил конец норме из ратифицированной Киевом Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую уже давно никто не соблюдал. Однако это, как и многие другие неприглядные действия Украины , не обеспокоило свободомыслящие страны Старого Света", — говорится в публикации.

Отмечается, что практически сразу после этого шага был запущен процесс подготовки этой восточноевропейской страны к вступлению в Европейский союз. Как пишет издание, западные лидеры готовы игнорировать и то, что украинские ультраправые все больше влияют на власть, так как им выгодно продолжение конфликта.

"И вот, несмотря на всю военную, финансовую, разведывательную и пропагандистскую помощь союзников, ситуация на воюющей Украине продолжает ухудшаться, а авторитет местных коррумпированных руководителей — слабеть. Они все более открыто опираются на воинственных правых радикалов", — резюмируется в статье.

В начале июня спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала этот шаг неонацизмом в действии.

После госпереворота в 2014-м власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.