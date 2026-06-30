Постпред Белоруссии при ООН осудил удар ВСУ по автобусу с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков назвал удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения.

Минск располагает доказательствами, что атака была совершена ударным БПЛА украинского производства типа «Дартс», заявил Рыбаков.

Постпред призвал не испытывать терпение Минска и не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, отметил он.

ООН, 30 июн — РИА Новости. Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми 17 июня в Брянской области является преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения и детей, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности ООН.

« "Это преднамеренный акт насилия и агрессии, направленный против гражданского населения. Против детей, которые ехали отдыхать и заниматься спортом", — сказал Рыбаков.

Дипломат призвал дать объективную оценку случившемуся и привлечь виновных к ответственности. Минск, отметил он, располагает доказательствами, что атака была совершена ударным БПЛА украинского производства типа "Дартс". На месте происшествия изъяли произведенные на Украине компоненты, в том числе блок управления детонатором.

Рыбаков также назвали недопустимыми угрозы в адрес Белоруссии и ее руководства, недавние высказывания со стороны Киева говорят о стремлении к дальнейшему обострению конфликта, отметил он.

Постпред призвал не испытывать терпение Минска и не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости.

Ранее исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совбеза заявила, что организаторы атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области установлены — это командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальника ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко.

По ее словам, установлены и непосредственные исполнители атаки. В Следственном комитете ранее сообщали, что это были украинские военнослужащие Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.

Об ударе дроном самолетного типа врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил 17 июня. Автобус вез на отдых в Геленджик детскую футбольную команду из Гомельской области Белоруссии. Погибла беременная женщина, сопровождавшая воспитанников спортивной школы. Восемь человек получили ранения, шестеро из них — дети.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал ответа от Киева, назвав атаку открытым фашизмом. Он поручил взять ее расследование на контроль вместе с российскими структурами, а также распорядился запретить поездки детских групп без разрешения и государственного надзора.