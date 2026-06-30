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Постпред Белоруссии при ООН осудил удар ВСУ по автобусу с детьми - РИА Новости, 30.06.2026
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00:21 30.06.2026 (обновлено: 01:45 30.06.2026)
Постпред Белоруссии при ООН осудил удар ВСУ по автобусу с детьми

Постпред Рыбаков назвал удар ВСУ по автобусу с детьми актом агрессии

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков назвал удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения.
  • Минск располагает доказательствами, что атака была совершена ударным БПЛА украинского производства типа «Дартс», заявил Рыбаков.
  • Постпред призвал не испытывать терпение Минска и не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, отметил он.
ООН, 30 июн — РИА Новости. Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми 17 июня в Брянской области является преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения и детей, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности ООН.
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"Это преднамеренный акт насилия и агрессии, направленный против гражданского населения. Против детей, которые ехали отдыхать и заниматься спортом", — сказал Рыбаков.
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Дипломат призвал дать объективную оценку случившемуся и привлечь виновных к ответственности. Минск, отметил он, располагает доказательствами, что атака была совершена ударным БПЛА украинского производства типа "Дартс". На месте происшествия изъяли произведенные на Украине компоненты, в том числе блок управления детонатором.
Рыбаков также назвали недопустимыми угрозы в адрес Белоруссии и ее руководства, недавние высказывания со стороны Киева говорят о стремлении к дальнейшему обострению конфликта, отметил он.
Постпред призвал не испытывать терпение Минска и не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости.
Ранее исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совбеза заявила, что организаторы атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области установлены — это командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальника ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко.
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По ее словам, установлены и непосредственные исполнители атаки. В Следственном комитете ранее сообщали, что это были украинские военнослужащие Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.
Об ударе дроном самолетного типа врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил 17 июня. Автобус вез на отдых в Геленджик детскую футбольную команду из Гомельской области Белоруссии. Погибла беременная женщина, сопровождавшая воспитанников спортивной школы. Восемь человек получили ранения, шестеро из них — дети.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал ответа от Киева, назвав атаку открытым фашизмом. Он поручил взять ее расследование на контроль вместе с российскими структурами, а также распорядился запретить поездки детских групп без разрешения и государственного надзора.
Россия поддержала запрос белорусской стороны на созыв экстренного заседания Совбеза ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу.
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