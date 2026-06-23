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СК назвал трех исполнителей атаки на автобус с детьми в Брянской области - РИА Новости, 23.06.2026
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10:32 23.06.2026 (обновлено: 10:54 23.06.2026)
СК назвал трех исполнителей атаки на автобус с детьми в Брянской области

СК: 3 украинских военных являются исполнителями атаки на автобус под Брянском

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи установили личности украинских военных, атаковавших автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области.
  • Среди них: Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.
  • Также за ударом стоят командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко.
  • Их заочно обвиняют в теракте и вскоре объявят в международный розыск.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Следователи выяснили личности военных ВСУ, атаковавших автобус с детьми в Брянской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«

"Военнослужащий подразделения беспилотных систем "Химера" 105-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7-го пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков и военнослужащий 73-го морского центра специальных операций Владислав Наум", — рассказала она.

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Также за ударом стоят командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко. Они отдали преступный приказ и обеспечили целенаведение.
Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума заочно обвиняют в теракте, вскоре их объявят в международный розыск.
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Украинские боевики ударили по автобусу при помощи БПЛА 17 июня. Он ехал в Геленджик из города Речицы в Гомельской области Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — воспитанники спортивной школы. Погибла женщина, сопровождавшая их, она была беременна. Восемь человек получили ранения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал удар ВСУ по автобусу с детьми открытым фашизмом. Он заявил, что ждет ответа от Киева. По его словам, теракт произошел из-за того, что кому-то не нравится спокойное поведение Минска. Провокации и попытки втянуть страну в войну могут привести к неприятным последствиям, предупредил политик.
Он поручил взять на контроль расследование атаки вместе с российскими структурами, а также распорядился запретить поездки детских групп без разрешения и государственного надзора.
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