ЦСКА сыграл вничью с "Шинником" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский ЦСКА сыграл вничью с ярославским «Шинником» в первом товарищеском матче предсезонки.
- Встреча прошла в Новогорске и завершилась со счетом 1:1.
НОВОГОРСК (Московская область), 30 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА сыграл вничью с ярославским "Шинником" в своем первом товарищеском матче в рамках текущей предсезонки.
Встреча прошла в подмосковном Новогорске и завершилась со счетом 1:1. В составе армейцев мяч забил Артем Шуманский (50-я минута). У "Шинника" отличился Артур Черный (52). На второй минуте форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев не реализовал 11-метровый удар.
В минувшем сезоне ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а "Шинник" стал восьмым в Первой лиге.
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