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ЦСКА сыграл вничью с "Шинником" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
19:06 30.06.2026
ЦСКА сыграл вничью с "Шинником" в товарищеском матче

Футболисты ЦСКА сыграли вничью с "Шинником" из Первой лиги в товарищеском матче

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболисты ПФК ЦСКА
Футболисты ПФК ЦСКА - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский ЦСКА сыграл вничью с ярославским «Шинником» в первом товарищеском матче предсезонки.
  • Встреча прошла в Новогорске и завершилась со счетом 1:1.
НОВОГОРСК (Московская область), 30 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА сыграл вничью с ярославским "Шинником" в своем первом товарищеском матче в рамках текущей предсезонки.
Встреча прошла в подмосковном Новогорске и завершилась со счетом 1:1. В составе армейцев мяч забил Артем Шуманский (50-я минута). У "Шинника" отличился Артур Черный (52). На второй минуте форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев не реализовал 11-метровый удар.
В минувшем сезоне ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а "Шинник" стал восьмым в Первой лиге.
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ФутболПФК ЦСКАШинникАртур ЧерныйТамерлан МусаевАртем ШуманскийРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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