ЦСКА сыграл вничью с "Шинником" в товарищеском матче

НОВОГОРСК (Московская область), 30 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА сыграл вничью с ярославским "Шинником" в своем первом товарищеском матче в рамках текущей предсезонки.

В минувшем сезоне ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а "Шинник" стал восьмым в Первой лиге.