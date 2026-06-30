Трамп назвал сохранение выдачи гражданства США по рождению победой Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп назвал победой для Китая решение Верховного суда сохранить практику выдачи гражданства при рождении на территории Соединенных Штатов.

Он призвал конгресс начать работу над законодательной отменой всеобщего права на гражданство по рождению после того, как суд заблокировал его инициативу об ограничении выдачи гражданства.

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал победой для Китая решение американского Верховного суда, который сохранил всеобщую практику выдачи гражданства при рождении на территории Соединенных Штатов.

Накануне Трамп обещал исполнить решение Верховного суда, который во вторник заблокировал инициативу президента об ограничении выдачи гражданства и распространении этой практики только на детей, чьи родители находятся в США законно и на постоянной основе. После этого Трамп призвал конгресс начать работу над законодательной отменой всеобщего права на гражданство по рождению.

"Хочу поздравить председателя Си (лидера КНР Си Цзиньпина - ред.) и великую страну Китай с ее огромной победой (в вопросе - ред.) гражданства по рождению", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее американский лидер заявлял, что норма о всеобщем праве на гражданство по рождению используется миллионерами из Китая для получения их детьми американского паспорта.

Всеобщее право на гражданство по рождению Трамп отменил сразу после вступления в должность на второй срок. Он требовал ограничить норму из 14-й поправки к американской конституции.