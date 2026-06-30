Российская теннисистка Блинкова обыграла украинку на старте Уимблдона

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

Блинкова вышла во второй круг Уимблдона впервые с 2023 года. Россиянка взяла реванш у Стародубцевой за поражение в первом круге "Ролан Гаррос" в мае этого года.