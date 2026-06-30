Российская теннисистка Блинкова обыграла украинку на старте Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Уимблдонского турнира.
- В матче первого круга она одержала волевую победу над украинкой Юлией Стародубцевой со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:1.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче первого круга Блинкова одержала волевую победу над украинкой Юлией Стародубцевой со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут.
Wimbledon WTA
30 июня 2026 • начало в 17:25
Завершен
1 : 27:64:61:6
Блинкова вышла во второй круг Уимблдона впервые с 2023 года. Россиянка взяла реванш у Стародубцевой за поражение в первом круге "Ролан Гаррос" в мае этого года.
В матче второго круга Блинкова сыграет с победительницей встречи Надя Подорошка (Аргентина) - Марта Костюк (Украина, 12-й номер посева).
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