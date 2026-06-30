Американка Анисимова вышла во второй круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аманда Анисимова вышла во второй круг Уимблдонского турнира, обыграв Лину Джерческу из Северной Македонии.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американская теннисистка Аманда Анисимова вышла во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В стартовом круге посеянная под шестым номером Анисимова обыграла македонку Лину Джерческу со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.
31-летняя Джерческа стала первым в истории игроком из Северной Македонии, выступившим в основной сетке турнира Большого шлема в одиночном разряде как у женщин, так и у мужчин.
Во втором круге финалистка прошлогоднего Уимблдона Анисимова сыграет с победительницей встречи Петра Марчинко (Хорватия) - София Кенин (США).
Wimbledon WTA
30 июня 2026 • начало в 13:10
Завершен
2 : 06:36:2