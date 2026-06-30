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В Красноярском крае нашли тело женщины, пропавшей во время сплава - РИА Новости, 30.06.2026
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08:52 30.06.2026 (обновлено: 10:58 30.06.2026)
В Красноярском крае нашли тело женщины, пропавшей во время сплава

СК: в Красноярском крае нашли тело пропавшей во время сплава женщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина и ее сожитель пропали во время сплава по реке Агул в Красноярском крае 19 июня.
  • Тело женщины нашли, поиски ее сожителя продолжаются.
  • Спасатели обнаружили на реке перевернутые лодки.
КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. В Красноярском крае нашли в реке тело женщины, которая пропала вместе с сожителем во время сплава, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.
«

"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении спасателями в реке Агул Ирбейско-Саянского муниципального округа тела женщины. <…> Организовано проведение процессуальной проверки", — говорится в релизе.

О том, что 45-летняя женщина и 43-летний мужчина перестали выходить на связь после того, как отправились в сплав по реке Агул, 27 июня сообщил в полицию брат мужчины.
По информации СК, 19 июня женщина вместе с сожителем начали сплав на двух лодках: в одной находились они сами, в другой — их вещи. Пара планировала вернуться 26 июня, но в пункт назначения не прибыла.
Спасателям также удалось найти на реке перевернутые лодки. Поиски спутника туристки продолжаются.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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