В Красноярском крае нашли тело женщины, пропавшей во время сплава

КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. В Красноярском крае нашли в реке тело женщины, которая пропала вместе с сожителем во время сплава, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.

"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении спасателями в реке Агул Ирбейско-Саянского муниципального округа тела женщины. <…> Организовано проведение процессуальной проверки", — говорится в релизе .

По информации СК, 19 июня женщина вместе с сожителем начали сплав на двух лодках: в одной находились они сами, в другой — их вещи. Пара планировала вернуться 26 июня, но в пункт назначения не прибыла.