В Красноярском крае два человека пропали во время сплава по реке Агул

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина 43 лет и женщина 45 лет пропали во время сплава по реке Агул в Красноярском крае 20 июня.
- Спасатели обследовали 58 километров береговой линии и проверили 40 тысяч квадратных метров акватории с помощью эхолота.
КРАСНОЯРСК, 29 июн – РИА Новости. Мужчина и женщина пропали во время сплава по реке Агул в Красноярском крае, в воскресенье спасатели обследовали 58 километров береговой линии и с помощью эхолота проверили 40 тысяч квадратных метров акватории, сообщает КГКУ "Спасатель".
"Двадцать восьмого июня спасатели Канского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выезжали на поиски двух человек – 45-летней женщины и 43-летнего мужчины, которые 20 июня должны были сплавляться по реке Агул в Ирбейско-Саянском муниципальном округе, после чего перестали выходить на связь", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, во время их поисков в воскресенье было обследовано 58 километров береговой линии и 40 тысяч квадратных метров эхолотом, поиски будут продолжены.
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