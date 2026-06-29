В Красноярском крае два человека пропали во время сплава по реке Агул

КРАСНОЯРСК, 29 июн – РИА Новости. Мужчина и женщина пропали во время сплава по реке Агул в Красноярском крае, в воскресенье спасатели обследовали 58 километров береговой линии и с помощью эхолота проверили 40 тысяч квадратных метров акватории, сообщает КГКУ "Спасатель".