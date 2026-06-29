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В Красноярском крае два человека пропали во время сплава по реке Агул - РИА Новости, 29.06.2026
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09:35 29.06.2026
В Красноярском крае два человека пропали во время сплава по реке Агул

Мужчина и женщина пропали во время сплава по реке в Красноярском крае

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпасатели
Спасатели - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина 43 лет и женщина 45 лет пропали во время сплава по реке Агул в Красноярском крае 20 июня.
  • Спасатели обследовали 58 километров береговой линии и проверили 40 тысяч квадратных метров акватории с помощью эхолота.
КРАСНОЯРСК, 29 июн – РИА Новости. Мужчина и женщина пропали во время сплава по реке Агул в Красноярском крае, в воскресенье спасатели обследовали 58 километров береговой линии и с помощью эхолота проверили 40 тысяч квадратных метров акватории, сообщает КГКУ "Спасатель".
"Двадцать восьмого июня спасатели Канского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выезжали на поиски двух человек – 45-летней женщины и 43-летнего мужчины, которые 20 июня должны были сплавляться по реке Агул в Ирбейско-Саянском муниципальном округе, после чего перестали выходить на связь", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, во время их поисков в воскресенье было обследовано 58 километров береговой линии и 40 тысяч квадратных метров эхолотом, поиски будут продолжены.
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