"Так несправедливо": Тарасова высказалась после смерти Дмитриева

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"Такая тяжелая новость, такая несправедливая! Чудесный человек с прекрасными человеческими качествами. Он дважды становился олимпийским чемпионом. Катался со своими партнершами так, что ни у кого рука не поднималась поставить его на второе место. Был первым, уникальным и был таким единственный. Выражаю соболезнования семье Артура", - сказала Тарасова.