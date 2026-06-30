"Так несправедливо": Тарасова высказалась после смерти Дмитриева

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости назвала двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Артура Дмитриева уникальным спортсменом и человеком.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в понедельник сообщила, что Дмитриев умер на 59-м году жизни.
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"Такая тяжелая новость, такая несправедливая! Чудесный человек с прекрасными человеческими качествами. Он дважды становился олимпийским чемпионом. Катался со своими партнершами так, что ни у кого рука не поднималась поставить его на второе место. Был первым, уникальным и был таким единственный. Выражаю соболезнования семье Артура", - сказала Тарасова.
Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры в парном катании с двумя разными партнершами (1992, 1998). В последние годы он тренировал фигуристов в школе "Звездный лед" в Санкт-Петербурге.