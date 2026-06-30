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Младший сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета - РИА Новости, 30.06.2026
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14:10 30.06.2026 (обновлено: 14:26 30.06.2026)
Младший сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета

Младший сын Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета

© Фото : БелтаМладший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета
Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Белта
Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Младший сын Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета по специальности "Биотехнология".
  • Лукашенко посетил Пекинский университет и принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской образовательной программы.
  • Он призвал выпускников сделать максимум для развития Беларуси и подчеркнул, что они будут поддержаны на самом высоком уровне.
МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Лукашенко получил диплом Пекинского университета, свидетельствуют кадры церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской образовательной программы по специальности "Биотехнология". Кадры церемонии опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Президент Белоруссии накануне прибыл с рабочим визитом в Китай, провел официальные трехчасовые переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Затем главы государств продолжили общение за традиционным семейным обедом. Во вторник Лукашенко посетил Пекинский университет, в том числе встретился с руководством университета для обсуждения дальнейшей совместной работы. Пекинский университет сотрудничает с Белорусским госуниверситетом, реализуется совместная обучающая программа по специальности "биотехнологии".
Затем президент Белоруссии принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы по специальности "Биотехнология". Среди пяти белорусских выпускников, получивших диплом двух университетов, - Николай Лукашенко. Всего в совместной белорусско-китайской образовательной программе участвовали 25 человек.
Президент Белоруссии признался, что не ожидал, что в его семье появится биотехнолог. "Часто, не понимая, говорил: "Может быть и не надо, все-таки ты сын президента?" Но я сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его, но и этих … ребят (участвующих в церемонии в Пекине - ред.), плюс 20 тех, которые сегодня в Беларуси. Биология это... наука жизни. Ну что может быть дороже этой жизни?" - сказал Лукашенко.
"Ребята, я обращаюсь к вам уже как президент, вы должны знать, что вы - наши, вы – белорусы. И вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться сами делать все", - сказал Лукашенко на церемонии. Он подчеркнул, что Белоруссия многое умеет, уже есть база для работы выпускников совместной программы. "Вы знаете, где вы будете работать. И вы знаете, что вы всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее", - подчеркнул глава государства.
В июне 2024 года посещавший в Минск секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, который учится в Пекинском университете в составе группы белорусских студентов в рамках совместной образовательной программы по изучению биотехнологий, является лучшим студентом на курсе.
Президент Белоруссии до этого рассказывал, что Николай учится в Белорусском государственном университете, изучает биотехнологии по совместной белорусско-китайской образовательной программе: создана совместная группа с Пекинским университетом. По словам президента, преподавание ведется на английском языке. Лукашенко подчеркивал, что его сын учится здесь и там, получит два диплома.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
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