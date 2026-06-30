Младший сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета

Краткий пересказ от РИА ИИ Младший сын Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета по специальности "Биотехнология".

Лукашенко посетил Пекинский университет и принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской образовательной программы.

Он призвал выпускников сделать максимум для развития Беларуси и подчеркнул, что они будут поддержаны на самом высоком уровне.

МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Лукашенко получил диплом Пекинского университета, свидетельствуют кадры церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской образовательной программы по специальности "Биотехнология". Кадры церемонии опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Лукашенко получил диплом Пекинского университета, свидетельствуют кадры церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной белорусско-китайской образовательной программы по специальности "Биотехнология". Кадры церемонии опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".

Президент Белоруссии накануне прибыл с рабочим визитом в Китай , провел официальные трехчасовые переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Затем главы государств продолжили общение за традиционным семейным обедом. Во вторник Лукашенко посетил Пекинский университет, в том числе встретился с руководством университета для обсуждения дальнейшей совместной работы. Пекинский университет сотрудничает с Белорусским госуниверситетом, реализуется совместная обучающая программа по специальности "биотехнологии".

Затем президент Белоруссии принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы по специальности "Биотехнология". Среди пяти белорусских выпускников, получивших диплом двух университетов, - Николай Лукашенко. Всего в совместной белорусско-китайской образовательной программе участвовали 25 человек.

Президент Белоруссии признался, что не ожидал, что в его семье появится биотехнолог. "Часто, не понимая, говорил: "Может быть и не надо, все-таки ты сын президента?" Но я сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его, но и этих … ребят (участвующих в церемонии в Пекине - ред.), плюс 20 тех, которые сегодня в Беларуси. Биология это... наука жизни. Ну что может быть дороже этой жизни?" - сказал Лукашенко.

"Ребята, я обращаюсь к вам уже как президент, вы должны знать, что вы - наши, вы – белорусы. И вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться сами делать все", - сказал Лукашенко на церемонии. Он подчеркнул, что Белоруссия многое умеет, уже есть база для работы выпускников совместной программы. "Вы знаете, где вы будете работать. И вы знаете, что вы всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее", - подчеркнул глава государства.

В июне 2024 года посещавший в Минск секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, который учится в Пекинском университете в составе группы белорусских студентов в рамках совместной образовательной программы по изучению биотехнологий, является лучшим студентом на курсе.