Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске

Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске

Обвиняемые в убийстве студента в Омске не стали отрицать вину, сообщил СК

Краткий пересказ от РИА ИИ Обвиняемые в убийстве омского студента не стали отрицать свою вину и придерживались одной версии на допросе.

ОМСК, 30 июн — РИА Новости. Обвиняемые в убийстве омского студента не стали отрицать свою вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России.

« "Все шестеро обвиняемых придерживались на допросе одной версии и не путались в показаниях", — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что все они называли причиной преступления личную неприязнь.

Мать 20-летнего студента-историка сообщила о пропаже сына 21 июня. Его тело с ножевыми ранениями нашли пять дней спустя на пустыре около Сыропятского тракта. Оперативники задержали семь человек в возрасте 22-24 лет, среди которых две девушки.

По информации региональной прокуратуры, подозреваемые специально приехали в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все участники познакомились в интернете.

Рассматривается несколько версий случившегося, среди которых личный конфликт и заказное убийство. Причиной также могли стать финансовые разногласия.