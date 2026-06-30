Обвиняемые в убийстве студента в Омске не стали отрицать вину, сообщил СК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обвиняемые в убийстве омского студента не стали отрицать свою вину и придерживались одной версии на допросе.
ОМСК, 30 июн — РИА Новости. Обвиняемые в убийстве омского студента не стали отрицать свою вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России.
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"Все шестеро обвиняемых придерживались на допросе одной версии и не путались в показаниях", — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что все они называли причиной преступления личную неприязнь.
Мать 20-летнего студента-историка сообщила о пропаже сына 21 июня. Его тело с ножевыми ранениями нашли пять дней спустя на пустыре около Сыропятского тракта. Оперативники задержали семь человек в возрасте 22-24 лет, среди которых две девушки.
По информации региональной прокуратуры, подозреваемые специально приехали в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все участники познакомились в интернете.
Рассматривается несколько версий случившегося, среди которых личный конфликт и заказное убийство. Причиной также могли стать финансовые разногласия.
Четверых подозреваемых арестовали на два месяца, двое ожидают суда. Расследование продолжается.