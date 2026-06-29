В Омске задержали группу подозреваемых в убийстве студента

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Омске задержали семь человек по подозрению в убийстве студента, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Родственники подали заявление о его пропаже 21 июня. По их словам, он вышел из дома и не вернулся. Спустя пять дней силовики нашли тело на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта.