В Омске задержали группу подозреваемых в убийстве студента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омске задержали семь человек по подозрению в убийстве студента, заявили в МВД.
- По данным ведомства, они заманили потерпевшего на пустырь, связали, нанесли ему несколько ножевых ранений и попытались спрятать тело.
- Сейчас фигуранты находятся в ИВС.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Омске задержали семь человек по подозрению в убийстве студента, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Родственники подали заявление о его пропаже 21 июня. По их словам, он вышел из дома и не вернулся. Спустя пять дней силовики нашли тело на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта.
"Оперативники определили группу из семи человек в возрасте 22-24 лет, которые входили в круг общения (студента. — Прим. ред.). Из корыстной заинтересованности они заманили потерпевшего на пустырь, связали, нанесли ему несколько ножевых ранений и попытались спрятать тело", — говорится в посте на платформе "Макс".
По данным ведомства, злоумышленники тщательно готовились к преступлению —разработали план, купили скотч, пакеты и перчатки, придумали алиби. Сейчас фигуранты находятся в изоляторе временного содержания.