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В Омске задержали группу подозреваемых в убийстве студента - РИА Новости, 29.06.2026
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08:03 29.06.2026 (обновлено: 10:06 29.06.2026)
В Омске задержали группу подозреваемых в убийстве студента

В Омске задержали семь человек по подозрению в убийстве студента

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омске задержали семь человек по подозрению в убийстве студента, заявили в МВД.
  • По данным ведомства, они заманили потерпевшего на пустырь, связали, нанесли ему несколько ножевых ранений и попытались спрятать тело.
  • Сейчас фигуранты находятся в ИВС.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Омске задержали семь человек по подозрению в убийстве студента, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Родственники подали заявление о его пропаже 21 июня. По их словам, он вышел из дома и не вернулся. Спустя пять дней силовики нашли тело на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта.
"Оперативники определили группу из семи человек в возрасте 22-24 лет, которые входили в круг общения (студента. — Прим. ред.). Из корыстной заинтересованности они заманили потерпевшего на пустырь, связали, нанесли ему несколько ножевых ранений и попытались спрятать тело", — говорится в посте на платформе "Макс".
По данным ведомства, злоумышленники тщательно готовились к преступлению —разработали план, купили скотч, пакеты и перчатки, придумали алиби. Сейчас фигуранты находятся в изоляторе временного содержания.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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09:40
 
ПроисшествияОмскИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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