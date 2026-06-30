Пятая ракетка мира Шелтон проиграл в первом раунде Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американец Бен Шелтон проиграл финну Отто Виртанену в первом раунде Уимблдонского турнира.
- Отто Виртанен встретится с британцем Артуром Фери во втором круге турнира.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пятая ракетка мира американец Бен Шелтон проиграл финну Отто Виртанену в первом раунде Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Шелтон, посеянный под четвертым номером, уступил 140-й ракетке мира со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (10:8), 2:6, 6:7 (9:11). Спортсмены провели на корте 4 часа 21 минуту.
Wimbledon ATP
30 июня 2026 • начало в 14:30
Завершен
3 : 26:43:66:76:27:6
Во втором круге Виртанен сыграет против британца Артура Фери.
Результаты других матчей:
Тейлор Фриц (США, 6-й номер посева) - Душан Лайович (Сербия) - 6:3, 6:4, 6:3;
Камиль Майхшак (Польша) - Алехандро Табило (Чили, 30) - 6:3, 7:5, 7:5;
Алекс де Минаур (Австралия, 5) - Роман Бурручага (Аргентина) - 7:6 (7:5), 6:1, 6:0;
Маттео Арнальди (Италия, 32) - Кентен Алис (Франция) - 6:3, 1:6, 6:7 (5:7), 3:6;
Брэндон Накашима (США, 28) - Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания) - 6:3, 7:6 (7:5), 7:5;
Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) - Хауме Мунар (Испания) - 1:6, 4:6, 3:6.
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