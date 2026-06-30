Левников стал лучшим футбольным арбитром сезона-2025/26 в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Левников второй год подряд занял первое место в рейтинге судей, которые работали на играх РПЛ, Кубка России и в переходных матчах.
- В сезоне 2025/26 Левников отработал в 20 матчах и набрал 6691 очко.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Кирилл Левников второй год подряд занял первое место в рейтинге судей, которые работали на играх Российской премьер-лиги (РПЛ), Кубка России и в переходных матчах, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Левников отработал в 20 матчей, из которых 4 признаны сложными, и получил 6691 очко. Второе место занял Инал Танашев (6688 очков), третьим стал Артем Чистяков (6673). Всего в рейтинг сезона-2025/26 вошли двадцать шесть арбитров, из которых 20 провели свыше 6 матчей.
В рейтинге судей и их помощников учитываются оценки по итогам игр, важность и сложность матча, количество встреч в течение сезона и другие критерии, в том числе уровень фитнеса арбитра. Для видеопомощников судей (VAR) учитывается оценка менеджера VAR, количество верных и ошибочных решений и количество матчей в течение сезона.