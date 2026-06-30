Левников стал лучшим футбольным арбитром сезона-2025/26 в России

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Кирилл Левников второй год подряд занял первое место в рейтинге судей, которые работали на играх Российской премьер-лиги (РПЛ), Кубка России и в переходных матчах, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В рейтинге судей и их помощников учитываются оценки по итогам игр, важность и сложность матча, количество встреч в течение сезона и другие критерии, в том числе уровень фитнеса арбитра. Для видеопомощников судей (VAR) учитывается оценка менеджера VAR, количество верных и ошибочных решений и количество матчей в течение сезона.