Рейтинг@Mail.ru
Левников стал лучшим футбольным арбитром сезона-2025/26 в России - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:31 30.06.2026
Левников стал лучшим футбольным арбитром сезона-2025/26 в России

РФС: Левников признан лучшим футбольным арбитром сезона-2025/26 в России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКирилл Левников
Кирилл Левников - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Кирилл Левников. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Левников второй год подряд занял первое место в рейтинге судей, которые работали на играх РПЛ, Кубка России и в переходных матчах.
  • В сезоне 2025/26 Левников отработал в 20 матчах и набрал 6691 очко.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Кирилл Левников второй год подряд занял первое место в рейтинге судей, которые работали на играх Российской премьер-лиги (РПЛ), Кубка России и в переходных матчах, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Левников отработал в 20 матчей, из которых 4 признаны сложными, и получил 6691 очко. Второе место занял Инал Танашев (6688 очков), третьим стал Артем Чистяков (6673). Всего в рейтинг сезона-2025/26 вошли двадцать шесть арбитров, из которых 20 провели свыше 6 матчей.
В рейтинге судей и их помощников учитываются оценки по итогам игр, важность и сложность матча, количество встреч в течение сезона и другие критерии, в том числе уровень фитнеса арбитра. Для видеопомощников судей (VAR) учитывается оценка менеджера VAR, количество верных и ошибочных решений и количество матчей в течение сезона.
Судья Инал Танашев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
В РФС признали, что с волнением ждут второго сезона работы молодых арбитров
Вчера, 13:58
 
ФутболСпортРоссияКирилл ЛевниковРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    01.07 23:00
    Бельгия
    Сенегал
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Швеция
    3
    0
  • Футбол
    01.07 04:00
    Мексика
    Эквадор
  • Теннис
    Завершен
    К. Биррелл
    А. Корнеева
    606
    362
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Б. Харрис
    6566
    3733
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    А. Блинкова
    741
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Е. Лис
    76
    51
  • Теннис
    Завершен
    П. Кудерметова
    Л. Самсонова
    33
    66
  • Футбол
    01.07 19:00
    Англия
    ДР Конго
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала