В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону подготовку к XXII форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
- Форум межрегионального сотрудничества пройдет в Омске в конце июля.
- Главы государств также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки и условились поддерживать постоянные рабочие контакты.
АСТАНА, 30 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным подготовку форума межрегионального сотрудничества в Омске, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера.
"Состоялся телефонный разговор президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным... В ходе беседы особое внимание было уделено подготовке к XXII форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в конце июля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Токаева добавили, что главы государств также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки и условились поддерживать постоянные рабочие контакты.
"Глава государства подчеркнул, что достигнутые в ходе государственного визита президента России в Казахстан в мае текущего года договоренности придали значительный импульс всему комплексу двустороннего взаимодействия", - отмечает пресс-служба казахстанского президента.