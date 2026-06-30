В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону подготовку к XXII форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Форум межрегионального сотрудничества пройдет в Омске в конце июля.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки и условились поддерживать постоянные рабочие контакты.

АСТАНА, 30 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным подготовку форума межрегионального сотрудничества в Омске, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера.

"Состоялся телефонный разговор президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ... В ходе беседы особое внимание было уделено подготовке к XXII форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в конце июля", - говорится в сообщении

В пресс-службе Токаева добавили, что главы государств также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки и условились поддерживать постоянные рабочие контакты.