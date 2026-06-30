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В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева - РИА Новости, 30.06.2026
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15:58 30.06.2026
В Казахстане рассказали о телефонном разговоре Путина и Токаева

Путин и Токаев обсудили подготовку форума межрегионального сотрудничества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону подготовку к XXII форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
  • Форум межрегионального сотрудничества пройдет в Омске в конце июля.
  • Главы государств также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки и условились поддерживать постоянные рабочие контакты.
АСТАНА, 30 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным подготовку форума межрегионального сотрудничества в Омске, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера.
"Состоялся телефонный разговор президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным... В ходе беседы особое внимание было уделено подготовке к XXII форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в конце июля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Токаева добавили, что главы государств также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки и условились поддерживать постоянные рабочие контакты.
"Глава государства подчеркнул, что достигнутые в ходе государственного визита президента России в Казахстан в мае текущего года договоренности придали значительный импульс всему комплексу двустороннего взаимодействия", - отмечает пресс-служба казахстанского президента.
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