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Путин и Токаев обсудили реализацию двухсторонних проектов - РИА Новости, 30.06.2026
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14:10 30.06.2026 (обновлено: 14:59 30.06.2026)
Путин и Токаев обсудили реализацию двухсторонних проектов

Путин и Токаев обсудили торгово-экономические и энергетические проекты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях.
  • Президент Казахстана поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях, сообщает пресс-служба Кремля.
"В русле договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан в мае с.г., рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях. При обсуждении международной и региональной повестки дня Касым-Жомарт Токаев поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель", - говорится в сообщении.
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Владимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссия
 
 
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