Путин и Токаев обсудили реализацию двухсторонних проектов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях.
- Президент Казахстана поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях, сообщает пресс-служба Кремля.
"В русле договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан в мае с.г., рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях. При обсуждении международной и региональной повестки дня Касым-Жомарт Токаев поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель", - говорится в сообщении.