Путин отметил вклад женщин в развитие северных территорий России

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин отметил уникальный вклад женщин в развитие северных территорий страны.

В послании Путин подчеркнул, что женщины вносят значительный вклад в ключевые отрасли экономики, науку, творчество и общественную деятельность.

Президент выразил уверенность в том, что предложения и рекомендации форума будут востребованы и воплотятся в реальные дела.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил уникальный вклад женщин в развитие северных территорий страны, соответствующая телеграмма участникам и гостям Второго форума женщин Севера опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что участники форума собрались в Москве , чтобы обсудить широкий круг вопросов, в том числе повышение уровня и качества их жизни, обеспечение экологической безопасности, сбережение самобытной культуры, традиций и обычаев коренных народов Севера

"Женщины вносят уникальный вклад в развитие наших северных территорий. Мы гордимся, что именно гражданка России в 2025 году впервые в мировой истории встала на капитанский мостик атомного ледокола. Вы трудитесь в ключевых отраслях экономики, совершаете научные открытия, добиваетесь успехов в творчестве, много сил отдаете общественной, волонтерской деятельности, всемерно поддерживаете участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких", - говорится в послании

Российский лидер выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивном ключе, а его предложения и рекомендации будут востребованы и воплотятся в реальные дела.

"В этой связи отмечу и большую работу Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, его участие в организации важных, содержательных мероприятий, в реализации инициатив и программ, вдохновляющих женщин активно участвовать в жизни страны и общества", - добавил Путин.