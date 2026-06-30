Путин отметил вклад женщин в развитие северных территорий России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин отметил уникальный вклад женщин в развитие северных территорий страны.
- В послании Путин подчеркнул, что женщины вносят значительный вклад в ключевые отрасли экономики, науку, творчество и общественную деятельность.
- Президент выразил уверенность в том, что предложения и рекомендации форума будут востребованы и воплотятся в реальные дела.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил уникальный вклад женщин в развитие северных территорий страны, соответствующая телеграмма участникам и гостям Второго форума женщин Севера опубликована на сайте Кремля.
"Женщины вносят уникальный вклад в развитие наших северных территорий. Мы гордимся, что именно гражданка России в 2025 году впервые в мировой истории встала на капитанский мостик атомного ледокола. Вы трудитесь в ключевых отраслях экономики, совершаете научные открытия, добиваетесь успехов в творчестве, много сил отдаете общественной, волонтерской деятельности, всемерно поддерживаете участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких", - говорится в послании.
Российский лидер выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивном ключе, а его предложения и рекомендации будут востребованы и воплотятся в реальные дела.
"В этой связи отмечу и большую работу Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, его участие в организации важных, содержательных мероприятий, в реализации инициатив и программ, вдохновляющих женщин активно участвовать в жизни страны и общества", - добавил Путин.
Он также пожелал участникам форума плодотворной работы и всего наилучшего.