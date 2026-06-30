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Путин отметил вклад женщин в развитие северных территорий России - РИА Новости, 30.06.2026
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11:23 30.06.2026
Путин отметил вклад женщин в развитие северных территорий России

Путин отметил вклад женщин в развитие северных территорий РФ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил уникальный вклад женщин в развитие северных территорий страны.
  • В послании Путин подчеркнул, что женщины вносят значительный вклад в ключевые отрасли экономики, науку, творчество и общественную деятельность.
  • Президент выразил уверенность в том, что предложения и рекомендации форума будут востребованы и воплотятся в реальные дела.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил уникальный вклад женщин в развитие северных территорий страны, соответствующая телеграмма участникам и гостям Второго форума женщин Севера опубликована на сайте Кремля.
Он отметил, что участники форума собрались в Москве, чтобы обсудить широкий круг вопросов, в том числе повышение уровня и качества их жизни, обеспечение экологической безопасности, сбережение самобытной культуры, традиций и обычаев коренных народов Севера.
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"Женщины вносят уникальный вклад в развитие наших северных территорий. Мы гордимся, что именно гражданка России в 2025 году впервые в мировой истории встала на капитанский мостик атомного ледокола. Вы трудитесь в ключевых отраслях экономики, совершаете научные открытия, добиваетесь успехов в творчестве, много сил отдаете общественной, волонтерской деятельности, всемерно поддерживаете участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких", - говорится в послании.
Российский лидер выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивном ключе, а его предложения и рекомендации будут востребованы и воплотятся в реальные дела.
"В этой связи отмечу и большую работу Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, его участие в организации важных, содержательных мероприятий, в реализации инициатив и программ, вдохновляющих женщин активно участвовать в жизни страны и общества", - добавил Путин.
Он также пожелал участникам форума плодотворной работы и всего наилучшего.
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