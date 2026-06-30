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Путин обсудил с Токаевым проекты в торговой и энергетической областях - РИА Новости, 30.06.2026
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14:09 30.06.2026 (обновлено: 14:43 30.06.2026)
Путин обсудил с Токаевым проекты в торговой и энергетической областях

Путин обсудил с Токаевым проекты в экономической и энергетической областях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана взаимодействие в сферах экономики и энергетики.
  • Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных двусторонних проектов.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым взаимодействие в сферах экономики и энергетики, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях", — говорится в публикации.
Кроме того, лидеры рассмотрели актуальные темы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений.
Токаев также поделился впечатлениями о визите в Брюссель.
В конце мая Путин посетил Казахстан, где выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума и провел переговоры с Токаевым. По их итогам был подписан пакет документов, в том числе совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов двух стран.
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Владимир ПутинРоссияКасым-Жомарт ТокаевКазахстанВ миреБрюссель
 
 
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