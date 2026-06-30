Путин обсудил с Токаевым проекты в торговой и энергетической областях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана взаимодействие в сферах экономики и энергетики.
- Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных двусторонних проектов.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым взаимодействие в сферах экономики и энергетики, сообщила пресс-служба Кремля.
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"Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях", — говорится в публикации.
Кроме того, лидеры рассмотрели актуальные темы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений.
Токаев также поделился впечатлениями о визите в Брюссель.
В конце мая Путин посетил Казахстан, где выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума и провел переговоры с Токаевым. По их итогам был подписан пакет документов, в том числе совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов двух стран.