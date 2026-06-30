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Польша не решится на прекращение помощи Украине, считает Пушков - РИА Новости, 30.06.2026
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22:49 30.06.2026
Польша не решится на прекращение помощи Украине, считает Пушков

Пушков: Польша не откажется от помощи Украине, несмотря на войну орденов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Пушков считает, что Польша не решится на прекращение помощи Украине.
  • Сенатор отметил, что некоторые польские политики готовы закрыть глаза на определенные вещи, чтобы продвинуть Украину в ЕС.
  • Пушков констатировал, что для Украины героизация Бандеры и других подобных фигур является краеугольным камнем идеологии.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Польша не решится на прекращение помощи Украине, несмотря на "войну орденов", у Варшавы "кишка тонка", считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Поляки могут негодовать, сколько хотят: "война орденов" и война слов со стороны Польши не изменит курс Киева на создание культа приспешников Гитлера, являющегося идеологической основой киевского режима. Польше следует отказаться от всякой поддержки Украины, но на это Варшава не решится: кишка тонка", - написал член комитета в своем Telegram-канале.
Сенатор добавил, что такие, как премьер-министр Польши Дональд Туск, уже сегодня готовы опять закрыть на все глаза, лишь бы протащить Украину в ЕС. При этом, отметил он, Брюссель вряд ли сможет уговорить поляков изменить свою позицию по вопросам героизации нацизма на Украине: консерваторы и правые по-прежнему ведут кампанию против украинских ультранацистов.
"Либо Зеленскому придется отказать от своего пантеона приспешников Гитлера, что ему будет крайне трудно сделать, поскольку героизация Бандеры и Ко - краеугольный камень всей идеологии нынешней Украины", - констатировал член комитета Совфеда.
Ранее Пушков отмечал, что между Украиной и Польшей началась "война орденов". Он напомнил, что экс-посол Украины Польши на Украине отказался от украинской награды - ордена "За заслуги" в знак протеста против героизации властями Украины убийц поляков из УПА*, а польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла.
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