Стали известны даты прокатов фигуристов юниорской сборной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию пройдут в Новогорске.
- Дата проведения прокатов — с 28 по 31 июля.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Влад Жуков. Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию пройдут с 28 по 31 июля в Новогорске, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
"Прокаты пройдут 28-31 июля", - сообщил источник.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе на взрослом и юниорском уровнях. Ранее в том числе и по итогам юниорских контрольных прокатов определялся список участников Гран-при ISU.